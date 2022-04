Windows 11, Microsoft criticata per le nuove funzioni per aziende: sono troppo invasive?

Nella giornata di ieri, Microsoft ha tenuto uno speciale evento dedicato a Windows 11, durante il quale si pensava che l'azienda avrebbe annunciato l'aggiornamento Sun Valley 2 del proprio sistema operativo. Purtroppo, la casa di Redmond non si è ancora sbottonata sull'update, ma ha mostrato una serie di interessanti nuove feature di Windows 11.

Dopo aver riepilogato le nuove funzioni di Windows 11 annunciate durante il keynote di ieri, tra cui spicca sicuramente il potenziamento di Windows 365 per Windows 11, oggi ci focalizziamo su una feature minore tra quelle mostrate da Microsoft, ma che potrebbe fare la differenza per molti lavoratori e per altrettante aziende.

Infatti, con il nuovo aggiornamento di Windows 11 per le imprese, i manager IT potranno inviare messaggi a tutti i PC collegati al proprio profilo. Le comunicazioni verranno poi mostrate dal computer sulla schermata di blocco, sul desktop o al di sopra della Taskbar, come potete vedere nell'immagine in calce.

Heena Macwan, Product Manager di Windows, ha spiegato che "con lo spostamento verso i posti di lavoro ibridi, abbiamo capito che le aziende hanno bisogno di una maggiore connessione con gli impiegati, in una maniera che sia creata su misura per ciascuna compagnia. Per questo, nella nuova versione di Windows permetteremo ai manager IT di inviare messaggi a specifici gruppi di utenti. Le comunicazioni appariranno sul Lock Screen di Windows, sul desktop o sopra la Taskbar".

Gli esperti di IT potranno configurare i propri messaggi tramite Microsoft Endpoint Manager, che permetterà la modifica di testo e design delle caselle dei messaggi, includendo per esempio il logo della compagnia o l'URL al sito web dell'azienda. Secondo il colosso di Redmond, gli avvisi possono essere utili per il training degli impiegati e per allertarli rapidamente riguardo a nuove notizie legate alla compagnia, come manutenzioni straordinarie dei servizi web aziendali.

Alcuni utenti ed esperti di sicurezza, tuttavia, hanno criticato la scelta di Microsoft di inserire questa nuova feature su Windows 11, ritenendola poco sicura e, soprattutto, pericolosa per la privacy degli utenti nel caso in cui le aziende iniziassero ad utilizzarla troppo spesso o per messaggi confidenziali.