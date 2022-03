Windows 11, Microsoft ha deciso: watermark in arrivo sul desktop dei PC non compatibili

Sono ormai trascorsi mesi da quando Microsoft ha pubblicato i requisiti minimi di Windows 11. Nonostante ciò, molti PC ancora non hanno ancora il pieno supporto hardware al sistema operativo, che però può essere installato senza grossi problemi. Oggi, tuttavia, Microsoft ha deciso di inserire un avviso sui PC non compatibili con Windows 11.

Stando a quanto emerso dall'ultima Build per Insider di Windows 11, infatti, Microsoft inserirà un watermark sul desktop di tutti quei PC che non arrivano a tutti i requisiti minimi di Windows 11 ma i cui proprietari hanno comunque deciso di effettuare l'upgrade al nuovo sistema operativo. Potete dare un'occhiata alla grafica del watermark nell'immagine in calce.

Come potete vedere, l'avviso non è affatto invasivo ed è presente solo sul desktop del PC, ma la sua implementazione ha fatto infuriare molti utenti, specie tra quelli che non possiedono il chip TPM 2.0, uno dei requisiti "minimi" di Windows 11 più criticati dai consumatori.

La questione del chip TPM 2.0 come requisito per Windows 11 è stata una delle più scottanti in casa Microsoft per tutto il 2021, poiché il chip di sicurezza non è presente in diverse build più recenti e deve essere comprato a parte, mentre vi è il rischio che il suo utilizzo rallenti le prestazioni del sistema in generale e, più nello specifico, della CPU.

Ancora prima del lancio di Windows 11, comunque, gli utenti hanno trovato dei sistemi per aggirare il requisito del TPM 2.0, mentre sembra che Microsoft stia permettendo a chi lo desidera di aggiornare il proprio PC al nuovo sistema operativo pur senza possedere tutti i requisiti minimi, benché a proprio rischio e pericolo.

Tuttavia, la casa di Redmond sostiene fortemente la necessità del chip TPM 2.0, se non altro per ragioni di sicurezza: proprio in questa direzione va dunque l'inclusione del watermark su tutti i PC non compatibili, che è stata accompagnata da un leggero rework delle impostazioni, che ora presentano un link a un documento Microsoft di supporto per i requisiti di Windows 11.