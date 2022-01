Windows 11: il nuovo Microsoft Defender è apparso su Microsoft Store

Poco dopo l'arrivo della Build 22526 di Windows 11 per Insider, Microsoft ha pubblicato anche il Cumulative Update di KB5009566 di Windows 11 per tutti gli utenti della più recente iterazione del sistema operativo di Redmond. Il nuovo update non aggiunge nuove feature al sistema, ma apporta dei fix per la stabilità e la sicurezza di Windows 11.

In particolare, l'aggiornamento ammette l'esistenza di problemi di compatibilità di Windows 11 con alcuni schermi HDR, che comportano il malfunzionamento di diverse app di editing fotografico quando collegate ad uno dei display "incriminati". Microsoft ha anche spiegato che "il problema si verifica quando alcune API Win 32 di color rendering riportano informazioni inaspettate o errori in specifiche condizioni. Non tutti i programmi di color management sono affetti dal problema, e i profili di colore disponibili nella pagina delle Impostazioni di Windows 11, compreso Microsoft Color Control Panel, funzionano correttamente". Microsoft intende risolvere il problema entro la fine di gennaio.

Tra i fix implementati nel nuovo update, invece, vi è il redesign dell'input di testo in giapponese, che per diverse settimane non ha funzionato correttamente, rendendo impossibile utilizzare gli editor di testo per gli utenti nipponici, poiché l'ordine dei caratteri e delle parole risultava quasi sempre scorretto o male interpretato dal sistema operativo.

Un'altra interessante notizia delle scorse ore è invece il fatto che Microsoft stia sviluppando un nuovo Microsoft Defender: solo poche settimane fa, avevamo riportato che Microsoft Defender è il miglior antivirus per Windows 11, mentre ora, stando a quanto riporta l'insider ALumia, la casa di Redmond sta lavorando ad un redesign completo dell'app di sicurezza per Windows 10 e 11.

In particolare, il design di Defender è stato semplificato, mentre l'app permette ora di tenere sotto controllo tutti i device collegati allo stesso account Microsoft, supportando sia Windows 10 che Windows 11 anche nella versione "refreshed". Il nuovo Microsoft Defender è presente sul Microsoft Store, ma al momento non può essere scaricato e installato da tutti: probabilmente, la casa di Redmond sta testando il programma tra i suoi dipendenti ed i suoi beta tester prima di renderlo disponibile al pubblico.

Nonostante ciò, ALumia ha pubblicato le prime immagini commerciali dell'app, che potete vedere in calce.