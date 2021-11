Windows 11, Microsoft Defender si prepara a un aggiornamento monumentale

Abbiamo già parlato in questi giorni dell’arrivo di un nuovo Windows Defender su Windows 11, ovvero l’antivirus stock proposto da Microsoft. Pochi potevano aspettarsi, però, un aggiornamento così radicale che non solo proteggerà il PC, ma anche la rete domestica di dispositivi da computer a smartphone Android, iOS e Mac.

I colleghi di Bleeping Computer ne hanno parlato nel dettaglio, osservando con altri esperti la nuova app Microsoft Defender Preview aggiunta al Microsoft Store. Già dalla descrizione si comprendono i dettagli chiave della versione inedita in arrivo: “Microsoft Defender è un'applicazione di sicurezza che ti dà la massima tranquillità. Attraverso la nostra dashboard personalizzata, puoi visualizzare lo stato di sicurezza del tuo dispositivo Windows e di altri dispositivi connessi (Mac, iOS e Android) in un unico posto”.

Un intento alquanto lodevole che consentirà di monitorare al meglio più dispositivi da un’unica interfaccia. Questa dashboard centralizzata offerta dalla casa di Redmond sarà essenziale nella gestione delle reti domestiche, divenendo a tutti gli effetti una suite completa essenziale.

Al momento Microsoft Defender Preview è ancora in versione anteprima riservata ai dipendenti; tuttavia, Bleeping Computer è riuscito a ottenere stringhe che evidenziano l’inclusione nel medesimo prodotto di antivirus, strumenti per la protezione dal phishing e dal furto di identità, rilevamento della violazione di password e molto altro ancora. Inoltre, il sistema permetterà di aggiungere dispositivi alla dashboard semplicemente tramite e-mail d’invito o codici QR, accessibili a smartphone, tablet e altri computer. La dashboard dovrebbe apparire come nell’immagine in copertina, con l’elenco dei dispositivi soggetti a monitoraggio e altre schermate dedicate a “Identità” e “Connessione”.

Attualmente non sono noti ulteriori dettagli, ma il suo approdo su Windows 11 per Insider (e magari anche su Windows 10) dovrebbe avvenire tra qualche settimana. Non ci resta che attendere pazientemente, curiosi di ciò che ci riserverà Microsoft.

Particolare attesa viene riservata anche a Windows 11 SE, versione del sistema operativo pensata per hardware di fascia bassa.