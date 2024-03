Windows 11, Microsoft e Intel confermano bug e BSOD, ma ci sono già dei fix

L'aggiornamento di marzo 2024 di Windows 11 è arrivato negli scorsi giorni, ma il suo rollout è ancora in corso e non tutti gli utenti l'hanno installato sul proprio PC. Un vero peccato, anche perché l'update di febbraio di Windows 11 ha diversi problemi, recentemente confermati sia da Microsoft che da Intel.

La conferma dei problemi dell'ultimo aggiornamento di Windows 11 è arrivata già negli scorsi giorni. Tra i bug causati dall'update di sicurezza di febbraio 2024 per Windows 11 vi sarebbero il crash apparentemente senza motivo di Esplora File e la sparizione della taskbar dal desktop dopo il login al PC. Per altri utenti, invece, l'aggiornamento sarebbe semplicemente impossibile da installare, con gli errori 0x800f0922, 0x800f0982 e 0x80070002. Infine, altri utenti ancora lamentano che l'update si blocca al 96% senza completarsi.

Microsoft ha spiegato che per risolvere il problema dovete eliminare la cartella "C:$WinREAgent" dal vostro PC. La cartella comprende dei file temporanei utili al ripristino del PC qualora un aggiornamento andasse storto, ed è nascosta di default. Dopo averne attivato la visualizzazione nell'apposito menu di sistema, dunque, vi basterà eliminarla come fareste con qualsiasi altra cartella. Un modo ancora più semplice è quello di effettuare una pulizia del disco, eliminando ogni file temporaneo e, subito dopo, installando l'aggiornamento di febbraio del sistema operativo.

Inoltre - riporta Windows Latest - Intel ha confermato i problemi del driver Wi-Fi Intel WLAN 23.30, che causa il Blue Screen of Death (BSOD) nei PC aggiornati all'ultima versione di Windows 11. Il BSOD, in particolare, colpirebbe un ridotto numero di PC dotati di una scheda di rete wireless, con sistema operativo Windows 11 e con la versione più recente dei driver WLAN del Team Blu.

Fortunatamente, Intel ha già risolto il problema al driver, rilasciandone una versione aggiornata nelle cui note di rilascio è possibile leggere che è stato implementato fix per evitare il BSOD nei PC soggetti a quest'ultimo e che, in aggiunta, sono stati integrati anche dei miglioramenti per ridurre la latenza delle reti wireless.