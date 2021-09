Windows 11, Microsoft lancia la nuova versione dell'app per verificare la compatibilità

A qualche settimana dal via alla beta del Windows PC Health Check di Windows 11, l'applicazione che permette di verificare la compatibilità di Eleven con i propri PC esce finalmente dalla beta e può essere scaricata da tutti.

Gli utenti possono effettuare il download direttamente dal sito web ufficiale di Microsoft: una volta fatto ciò basta avviarla per scoprire, in maniera definitiva, se il vostro PC è in grado di eseguire Windows 11 o meno.

Coloro che hanno seguito le vicende del tool ricorderanno sicuramente che in molti avevano segnalato bug. Microsoft nelle ultime settimane ha portato l'applicazione nel programma Insider per migliorarla e renderla più user friendly.

La nuova release di PC Health Check infatti è in grado di fornire anche consigli utili su come rendere il PC compatibile con Windows 11. Se i controlli dovessero dare esito negativo, Microsoft fornirà più informazioni sulle motivazioni per cui non è possibile installare il nuovo sistema operativo: PC Health Check potrà consigliarvi di sostituire determinate componenti oppure di cambiare direttamente il PC scegliendone uno con Windows 11 già preinstallato.

Nel frattempo, l'ultima build di Windows 11 ha reintrodotto il drag and drop nella taskbar. Ricordiamo che il nuovo sistema operativo sarà disponibile ufficialmente a partire dal 5 Ottobre 2021.