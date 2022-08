Windows 11, Microsoft lavora ad una barra delle applicazioni più veloce

Microsoft continua a lavorare per rendere il proprio sistema operativo Windows 11 ancora più scattante. Secondo quanto riferito, il colosso di Redmond avrebbe intenzione di prendere delle misure per velocizzare il caricamento della barra delle applicazioni.

A quanto pare, la barra delle app di Eleven presenta un bug che fa caricare in ritardo le icone: tale lasso di tempo può partire da 2-3 secondi per arrivare in alcuni casi anche a 5 secondi, soprattutto sugli hardware meno recenti. Microsoft sarebbe a conoscenza dei problemi con le prestazioni e per questo motivo starebbe lavorando ad una nuova funzionalità che caricherà la barra delle applicazioni in sincronia con Immersive Shell.

Di conseguenza, la suddetta barra sarà caricata più velocemente quando si avvia il dispositivi, ma anche se si riavvia explorer.exe o se si aggiunge o si rimuove un’app dal suo interno.

Tra le altre novità in arrivo con Windows 11 22H2, è previsto anche il ripristino del supporto al trascinamento delle app nella barra delle applicazioni. Microsoft però starebbe anche lavorando a diverse altre correzioni di bug per il proprio OS.

Alcune indiscrezioni trapelate nelle scorse ore, inoltre, parlano di una Microsoft pronta a semplificare i nomi degli aggiornamenti di Windows 11, per renderli più facilmente riconoscibili.