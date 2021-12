Windows 11: Microsoft al lavoro su un fix per i rallentamenti di Hard Disk e SSD

È di pochi giorni fa la notizia dei rallentamenti degli SSD NVMe su Windows 11, che inizialmente hanno riguardato la release di Windows 11 per gli iscritti al programma Insider ma che più tardi si sono diffusi a chi possiede la versione stabile del sistema operativo. Il bug potrebbe però avere vita breve, poiché Microsoft è pronta a risolverlo.

A quanto pare, infatti, l'azienda di Redmond ha riconosciuto l'esistenza del problema, portato a galla da alcuni utenti su Reddit e rilanciato dal portale XDA-Developers, e sarebbe al lavoro su un fix da rilasciare il prima possibile. In particolare, Microsoft si è espressa riguardo al problema in un documento di supporto dell'aggiornamento opzionale KB5007262 per Windows 11, dicendo: "[l'update] riguarda un problema che peggiora le performance di tutti i dischi (SSD, NVMe, Hard Disk) su Windows 11, effettuando delle azioni non necessarie ogni volta che avviene un'operazione di scrittura."

Microsoft ha dunque confermato che il problema di compatibilità risiede in Windows 11, che effettua delle operazioni ridonanti non meglio specificate ogni volta che dei dati vengono scritti su un Hard Disk o su un SSD. Microsoft spiega anche che "Il problema si verifica solo quando la feature NTFS USN Journal [una funzione che tiene traccia di tutte le modifiche operate sul disco, ndr] è attivata. Nota, il Journal USN è sempre attivato sul disco C:".

Stando a quanto riportato da Microsoft, comunque, il bug è molto più diffuso di quanto pensassimo, perché non riguarda solo gli SSD NVMe, ma tutti gli SSD e gli Hard Disk in generale, colpendo potenzialmente tutti i PC dotati di sistema operativo Windows 11. L'update KB5007262 dovrebbe tamponare il problema, ma un fix definitivo verrà rilasciato più avanti. Intanto, Microsoft ha anche rilasciato la Build 22518 di Windows 11 per gli iscritti al programma Insider.