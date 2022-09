Windows 11, Microsoft al lavoro su Mica Alt: cambia il design del sistema operativo

Dopo aver scoperto che Microsoft sta lavorando alla taskbar di Windows 11, arriva oggi la notizia che l'intero design del sistema operativo per PC potrebbe andare incontro ad una piccola rivoluzione, con l'implementazione della variante Mica Alt di Mica Material.

Per chi non lo sapesse, Mica è il "materiale" utilizzato da Microsoft per le finestre di Windows 11, e fa parte del Fluent Design System del colosso di Redmond, il cui compito è rendere coerente il design del sistema operativo. Mica viene usato dunque per le finestre e gli sfondi di diverse applicazioni tra cui Microsoft Edge, Paint, Notepad e Impostazioni, ovvero su quasi tutta la suite di app preinstallate su Windows 11.

Secondo Microsoft, il compito di Mica è quello di creare una "gerarchia dei colori", permettendo di distinguere visivamente diverse istanze della stessa app aperte al contempo. Allo stesso modo, anche Mica Alt dovrebbe permettere di differenziare maggiormente le finestre aperte in punti diversi del desktop.

Mica Alt sarà una variante di Mica, che non dovrebbe cambiarne lo stile ma che lascia trasparire in modo molto più marcato lo sfondo del desktop sulle applicazioni che utilizzano il materiale. Per farvi un'idea migliore potete dare un'occhiata all'immagine in calce, che riporta un confronto tra Mica (sopra) e Mica Alt (sotto).

Mica Alt sarà lanciato con Windows 11 22H2, dunque probabilmente entro il mese di settembre o di ottobre. Tra le altre novità di Windows 11 22H2, comunque, vi ricordiamo l'implementazione delle schede su Esplora File e una serie di miglioramenti alla taskbar del sistema operativo.