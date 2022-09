Windows 11: Microsoft al lavoro sulla taskbar, ma ancora niente drag-and-drop

Microsoft sta lavorando a una nuova taskbar per Windows 11 già da qualche tempo, ma i dettagli sui cambiamenti che potrebbero interessare la barra principale del sistema operativo ancora latitano. L'ultima Build di Windows 11, comunque, sembra lasciarsi sfuggire alcune novità in arrivo sulla taskbar con Windows 11 22H2.

Nello specifico, Microsoft dovrebbe rinnovare la system tray di Windows 11, ovvero la sezione di destra della taskbar, dove vengono solitamente mostrate le icone di alcune app di sistema o dei processi attivi in background su Windows. Finora, questa parte della taskbar non ha ricevuto alcun miglioramento, e risulta ancora pressoché identica a quella di Windows 10.

Con l'arrivo di Windows 11 22H2, tuttavia, potremmo presto ricevere una system tray più ordinata e più modena, dal design in linea con la filosofia del resto del sistema operativo. Inoltre, Microsoft ha anche modificato il pulsante "mostra icone nascoste", permettendo agli utenti di decidere quante e quali icone mostrare a schermo nella system tray. Allo stesso modo, anche le icone stesse sono state ridisegnate per risultare in linea con lo stile di Windows 11.

Addirittura, per rendere il sistema più user-friendly e per ridurre il disordine, Microsoft dovrebbe persino permettere di disabilitare completamente la system tray, nascondendo così tutte le icone di sistema e dei processi in background, che potranno essere visualizzate solo aprendo uno specifico menu a tendina, sempre accessibile dal lato destro della taskbar. In questo caso, il sistema mostrerà solo gli indicatori della connessione Wi-Fi, del volume, la data e l'orario, come potete vedere dall'immagine in calce a questa notizia.

La novità farà certamente la felicità di alcuni utenti, ma sono ancora in molti a richiedere che Windows 11 reintegri il drag-and-drop sulla taskbar e che Microsoft migliori il menu contestuale accessibile con il tasto destro. Entrambe le feature, tuttavia, non dovrebbero essere incluse in Windows 11 22H2.