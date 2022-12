Windows 11, Microsoft migliora gli aggiornamenti: tre 'Moment Update' in arrivo nel 2023

A metà novembre, un leak aveva svelato che Windows 11 riceverà tre aggiornamenti principali, ovvero Windows 11 22H2, 23H2 e 24H2. Benché Windows 11 22H2 si già arrivato su PC con il nome di Sun Valley 2, pare che in futuro potremo aspettarci una lunga serie di aggiornamenti maggiori e minori per il sistema operativo di Microsoft.

Un report di Windows Latest, infatti, spiega che Microsoft sta rivedendo la politica degli aggiornamenti di Windows in modo da evitare che il suo sistema operativo per PC finisca per sembrare "noioso" agli utenti. Ciò significa che il colosso di Redmond intende apportare quante più novità possibili al suo sistema, introducendo a cadenza regolare nuove feature e miglioramenti software.

Nello specifico, Windows Latest ha confermato che Windows 12 arriverà solo nel 2025, poiché ogni sistema operativo di Microsoft dovrebbe avere dei cicli di sviluppo pluriennali. Dopo il lancio di Windows 11 nel 2021, inoltre, la Casa di Redmond si è impegnata (e continuerà ad impegnarsi) a fornire un major update all'anno al sistema. Windows 11 23H2, dunque, arriverà verso fine 2023, mentre 24H2 debutterà a fine 2024. L'anno dopo, infine, dovrebbe arrivare Windows 12.

Tra un aggiornamento e l'altro, però, Microsoft rilascerà i "Moment" e i "Feature Update", ovvero degli aggiornamenti minori, pubblicati in parallelo ai periodici Patch Tuesday e volti a migliorare o introdurre alcune specifiche feature del sistema operativo. Per esempio, dopo Windows 11 22H2, Microsoft ha pubblicato già un Moment Update, che include le schede e una sidebar migliorata in Esplora File.

Stando a Windows Latest, infine, Windows 11 22H2 riceverà tre Moment Update nel corso del prossimo anno: Moment 2 dovrebbe ormai essere pronto, mentre Moment 3 e Moment 4 saranno degli aggiornamenti più piccoli, ma che implementeranno sempre delle nuove funzioni nel sistema operativo.