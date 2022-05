Windows 11, Microsoft modifica la finestra di spegnimento dei PC

Sebbene siano passati ormai diversi mesi dal lancio di Windows 11, Microsoft sta continuando a lavorare per perfezionare e migliorare il suo sistema operativo, allo scopo di renderlo anche più moderno. A quanto pare, uno dei prossimi aggiornamenti so soffermerà sul modo in cui spegneremo i PC.

Nella build 2511, disponibile nel canale Dev per coloro che sono iscritti al programma Insider, infatti, ha debuttato una nuova finestra a cui si accede dopo aver tenuto premuto Alt + F4 e che come noto consente di ibernare, spegnere, riavviare o mettere in standby il PC. Questa finestra avrà un aspetto diverso e sfoggerà i bordi arrotondati che abbiamo visto su altri comparti dell’OS e che sono diventati l’elemento distintivo della nuova interfaccia grafica targata Windows.

A quanto pare, sono anche presenti delle nuove icone quando si è in modalità risparmio energia, che si allontaneranno dall’aspetto fin troppo basic che ha debuttato con Windows 8. Come spiegato da Techradar, queste piccole modifiche ad elementi che fino ad ora erano stati abbandonati e lasciati invariati dimostrano come Microsoft voglia porre l’accento su diversi aspetti del sistema operativo, anche minori. Appare chiaro che l’UI sarà messa al pari ed uniformata, per la contentezza dei più attenti.

Nel frattempo, nelle ultime ore si sono moltiplicate le segnalazioni di BSOD su Windows 11, il che potrebbe essere legato al Patch Tuesday di Maggio 2022 che aveva provocato anche altri problemi.