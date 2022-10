Windows 11, Microsoft ha mostrato una barra delle app flottante

In seguito alla presentazione di Microsoft Surface Pro 9 e altre novità, la società di Redmond ha mostrato anche alcuni cambiamenti che potrebbero riguardare il futuro di Windows 11. A tal proposito, la barra delle applicazioni flottante non è di certo passata inosservata.

Infatti, come riportato anche da The Verge e MSPowerUser, è stato nientemeno che il CEO Satya Nadella a "svelare" (forse accidentalmente) la potenziale modifica grafica nell'ambito di un keynote relativo all'evento Microsoft Ignite. Per il momento, però, sembra che si tratti solamente di un concept, in quanto il tutto è stato mostrato rapidamente su un Surface Studio e senza particolari annunci.

Insomma, difficile dire se la barra delle applicazioni flottante verrà effettivamente rilasciata da Microsoft con un aggiornamento di Windows 11, ma quanto mostrato da Nadella ha acceso le speranze degli utenti. Potrebbe tuttavia trattarsi di un design legato semplicemente alla presentazione, magari per suggerire un approccio maggiormente adatto ai dispositivi touch.

Per il resto, secondo le prime teorie che si stanno facendo largo sul Web, la barra delle applicazioni flottante potrebbe essere una funzionalità pensata esclusivamente per i Surface Studio, ma per il momento ci sono solamente indiscrezioni. Microsoft integrerà realmente questo design su Windows 11 in futuro? Staremo a vedere: nel frattempo, la comparsa del tutto in un keynote ufficiale ha sicuramente attirato l'attenzione.