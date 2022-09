Windows 11, Microsoft prepara la rivoluzione per gli aggiornamenti: le novità in arrivo

Quando manca sempre meno al lancio di Windows 11 22H2, ovvero il nuovo major update per il sistema operativo di Microsoft, all’orizzonte sembra esserci una vera e propria rivoluzione per il ciclo di lancio dei pacchetti.

Secondo quanto svelato da un leaker su Twitter, infatti, Microsoft avrebbe intenzione di lanciare un solo aggiornamento importante per Windows 11 all’anno. A questi sene aggiungeranno alcuni minori, denominati “Moments”, che sono stati scovati nel sorgente dell’OS da Xeno.

Attualmente ne sono stati trovati due: Moment 1 e Moment 2 e nonostante siano aggiornamenti minori, porteranno nuove funzionalità a Windows 11.

Non sono disponibili molte informazioni sugli aggiornamenti, ma già il fatto che Xeno Panther li abbia scovati e condivisi su Github dimostra come i lavori procedano spediti. Nessuna indicazione sulla possibile data di lancio e su quando sarà operativo questo nuovo approccio.

Il primo aggiornamento di Moment è noto internamente come build 228xx, mentre Moment 2 è identificato come build 229xx. Il major update Windows 11 2022 è legato alla build 22621 RTM, ed è improbabile che venga modificato a meno che non vengano trovati problemi seri. Tra le novità in arrivo con Windows 11 22H2 figura anche un nuovo task manager, che sarà uno dei tanti comparti abbracciati dall’aggiornamento.