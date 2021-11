Windows 11: Microsoft promette un rollout più rapido per i PC aggiornati a Windows 10

Windows 11 è stato rilasciato a inizio ottobre, ma il rollout dell'aggiornamento per i PC con Windows 10 è stato lento al punto che l'ultima versione di Windows non è ancora disponibile per tutti. L'azienda di Redmond, dunque, sta lavorando per rendere più rapido il rollout dell'aggiornamento a Windows 11 per tutti i computer che lo richiedono.

Con un post sul Microsoft Blog rilasciato in occasione dell'update 21H2 di Windows 10, la compagnia ha infatti detto che accelererà il rollout di Windows 11 a tutti i PC visti i feedback positivi degli utenti. In particolare, al momento possono effettuare l'update tutti i PC con sistema operativo Windows 10, ma Microsoft stessa sconsiglia l'aggiornamento a quei device che non arrivano ai requisiti minimi di sistema, "tagliando fuori" migliaia di dispositivi dall'ultima release di Windows.

Nel post sul Blog, Microsoft ha detto: "Oggi, basandoci sull'esperienza positiva del rollout precedente e sui feedback che abbiamo ricevuto nel tempo, stiamo continuando ad aumentare la velocità del rollout in maniera ancora più rapida di quanto anticipato, e stiamo rendendo l'upgrade a Windows 11 disponibile più largamente a tutti i device con sistema operativo Windows 10". In particolare, tutti i device con Windows 10 nella versione 2004 o successiva potranno passare immediatamente a Windows 11.

La versione 2004 di Windows 10 è stata lanciata il 14 settembre 2021, e contiene anche uno dei più recenti security update del sistema: visto che si tratta di un aggiornamento obbligatorio, quasi tutti gli utenti Windows 10 dovrebbero averlo effettuato. Se il vostro PC rientra tra quelli aggiornati a Windows 10 2004 e compatibili con Windows 11, da oggi potrete vedere l'icona Aggiornamento Disponibile nella taskbar, che vi fornirà gratuitamente l'update al nuovo sistema operativo.

Microsoft ha anche detto che il feedback degli utenti su Windows 11 è stato incredibilmente positivo, al netto di alcune critiche ricevute, relative in particolare all'ultimo aggiornamento di Edge ed al design dei menu contestuali di Windows 11.