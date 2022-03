Windows 11, Microsoft pronta ad annunciare grandi novità: no, non gli ads in Esplora File

Dopo aver trattato la questione del refresh dell'UI di Windows 11, torniamo a dare un'occhiata alle novità relative alla più recente versione del sistema operativo di Microsoft. Infatti, la società di Redmond è pronta a svelare il futuro di Windows 11.

Più precisamente, stando anche a quanto riportato da The Verge, nonché come ufficializzato mediante il portale ufficiale di Microsoft, nella giornata del 5 aprile 2022 ci sarà un evento dedicato al "futuro del lavoro ibrido", che nella visione dell'azienda di Satya Nadella vede chiaramente Windows al centro. In occasione del keynote interverrà anche l'Executive Vice President di Microsoft, ovvero Panos Panay. Insomma, staremo a vedere cosa verrà presentato durante l'evento: mancano solamente poche settimane al "momento clou".

Per il resto, a metà marzo 2022 sono emerse online alcune voci di corridoio relative al possibile inserimento di pubblicità in Esplora File su Windows 11. La questione ha ovviamente generato ampie discussioni sui classici canali del mondo del Web, tanto da portare Microsoft a commentare la vicenda ai microfoni di The Verge. Ebbene, sembra che da questo punto di vista gli utenti possano per il momento dormire sonni tranquilli, in quanto secondo Brandon LeBlanc, Senior Program Manager di Windows, si sarebbe semplicemente trattato di un errore.

Infatti, il banner comparso in Esplora File che ha fatto il giro del Web sarebbe solamente un esperimento interno, non pensato per essere visto dagli utenti. Il test sarebbe dunque stato ritirato. Insomma, per ora niente ads di questo tipo, anche se in realtà non è arrivata una risposta ufficiale netta in merito.