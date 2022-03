Windows 11, Microsoft sarebbe pronta ad inserire le pubblicità in Esplora File

Tra le numerose novità in arrivo per Esplora File di Windows 11, potrebbero esserci anche le pubblicità. A svelare la possibile novità ci ha pensato un utente su Twitter, il quale ha catturato uno screenshot nel File Explorer di Eleven che mostra alcuni annunci pubblicitari testuali sulla parte superiore.

L’immagine è stata scattata nell’Insider Preview 22572, a disposizione esclusivamente di coloro che sono iscritti al canale Dev.

Come si può leggere, il banner è contestualizzato e nel caso in questione ricorda agli utenti che Microsoft Editor può aiutarli a ridurre gli errori di ortografia: di fatti viene mostrato quando si scorrono i file della cartella “Documenti”. Tramite le opzioni è possibile anche nasconderlo, ma in tal caso è probabile che riappaia altrove.

Alcuni hanno segnalato di aver visto pubblicità di modelli di file di PowerPoint all’interno di Esplora File, segno che Microsoft sta effettuando test in varie parti per capire come implementarli. Non è chiaro, allo stato attuale, su quante macchine siano visualizzate le pubblicità: non è da escludere che si tratti del classico test A/B di Microsoft.

Nelle scorse ore è emerso che Sun Valley 2 introdurrà tante novità a livello di UI per Windows 11: ne abbiamo parlato nella nostra notizia dedicata.