Windows 11, per Microsoft è pronto per una distribuzione più ampia

Mentre Microsoft lavora per stravolgere il desktop di Windows 11, arriva un importante annuncio sul sistema operativo. Nella fattispecie, attraverso la sua pagina relativa alle informazioni sull’integrità del lancio, il colosso di Redmond spiega che Windows 11 è pronto per un’ampia distribuzione in ambienti aziendali.

Si tratta di un annuncio importante, in quanto significa che chiunque abbia un PC in grado di soddisfare i requisiti minimi per Windows 11, ora dovrebbe essere in grado di installarlo in totale sicurezza e senza troppi problemi. Nonostante ciò però la compagnia di Redmond afferma che potrebbero ancora essere presente dei blocchi su alcuni dispositivi specifici.

Nonostante abbia raggiunto questo importante traguardo, Microsoft sta continuando a lavorare per migliorare Eleven che è stato ormai lanciato sette mesi fa e nonostante un lancio non certo filato liscio a causa di alcuni problemi lamentati dagli utenti, sta lentamente ampliando la sua quota di mercato. Per il futuro i progetti in serbo sono tanti: proprio qualche ora fa su queste pagine abbiamo riportato i rumor sulla nuova app Designer per Windows 11 che per molti potrebbe entrare a far parte della suite Office, mentre per altri potrebbe essere il successore diretto di Paint.

Microsoft consiglia di verificare la compatibilità del proprio PC con Windows 11 direttamente dall’app Impostazioni.