Windows 11, Microsoft pubblica un tema gratuito in vista del lancio

Ormai ci siamo: le ore mancanti al rilascio ufficiale della versione stabile di Windows 11 sono ben poche, in quanto la data da segnare sul calendario è quella del 5 ottobre 2021. In questo contesto, Microsoft ha rilasciato un tema gratuito che "apre le danze" al nuovo OS anche da quel punto di vista.

Più precisamente, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser, l'azienda di Redmond ha reso disponibile il set di immagini "Ocean Plastic Mouse" sul Microsoft Store. Quest'ultimo, che è stato rilasciato a fine settembre 2021, rappresenta per certi versi il "ritorno ufficiale" alla pubblicazione di temi gratuiti per Windows da parte della società di Satya Nadella. Infatti, era da un bel po' di tempo che Microsoft non rilasciava un tema di questo tipo.

D'altronde, le tempistiche con cui il set di immagini è stato reso disponibile al download non sembrano essere casuali. Infatti, oltre all'imminente rilascio di Windows 11, di recente Microsoft ha svelato l'Ocean Plastic Mouse, ovvero il mouse da cui prende il nome il succitato tema. Per chi non lo sapesse, si tratta di un prodotto realizzato in parte mediante l'uso di plastica oceanica riciclata. Insomma, la società di Redmond sta ponendo il focus anche sull'ambiente.

In ogni caso, il tema è chiaramente compatibile sia con Windows 10 che con Windows 11, come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia. Insomma, sembra proprio essere tutto pronto in casa Microsoft per il lancio del nuovo OS.