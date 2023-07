Windows 11, Microsoft rilascia l'aggiornamento Moment 3: correte a scaricarlo!

La stessa Microsoft aveva confermato che Windows 11 Moment 3 sarebbe stato lanciato entro il mese di luglio, e ora sembra avere mantenuto la parola: il nuovo feature update di Windows 11, infatti, è disponibile già da qualche giorno per tutti gli utenti. Ecco le principali funzioni che esso porta con sé.

Vi ricordiamo che Microsoft ha lanciato Windows 11 Moment 3 per gli utenti nei canali Dev e Insider già a fine maggio, perciò la versione stabile dell'aggiornamento non introduce novità di peso rispetto a quelle dell'update in beta. In ogni caso, Moment 3 fa parte della versione KB5028185 di Windows 11, che contiene anche un aggiornamento obbligatorio di sicurezza e che si installerà automaticamente sul vostro PC.

Considerato che l'aggiornamento è stato rilasciato da Microsoft l'11 luglio, insieme agli update di sicurezza del Patch Tuesday di luglio, molti dei vostri PC potrebbero già aver effettuato la procedura di installazione in automatico mediante Windows Update. Altrimenti, potete forzare il download e l'installazione dell'aggiornamento dalle impostazioni del PC o usare l'apposita pagina della repository di Microsoft per il download diretto di Windows 11 KB5028185.

Il changelog della nuova Build del sistema operativo del colosso di Redmond ci spiega che essa implementa tutte le feature di Moment 3, tra cui i miglioramenti alla taskbar di Windows 11 e quelli alle notifiche del sistema operativo, implementando (tra le altre cose) un apposito alert che avvisa gli utenti quando viene attivata una rete VPN per la navigazione online.

Sempre lato notifiche, Moment 3 introduce la possibilità di copiare direttamente i codici di autenticazione a due fattori nella clipboard del sistema operativo, per usare le stringhe alfanumeriche ricevute via messaggio o via mail nel browser o nelle app di sistema, quando richiesto. In generale, inoltre, l'aggiornamento migliora la stabilità del sistema operativo e risolve alcuni bug di Windows 11 e di Microsoft Teams.