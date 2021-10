Windows 11, Microsoft rilascia una build che ha già fix post-lancio

Manca veramente poco all'arrivo del 5 ottobre 2021, la data del rilascio ufficiale della versione stabile di Windows 11, ma Microsoft ha deciso di "portarsi avanti". Infatti, la società di Redmond ha rilasciato una build di Windows 11 che dispone di fix post-lancio. Sì, avete capito bene.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Wccftech, l'azienda di Satya Nadella ha ufficialmente reso disponibile per gli utenti Insider la versione 22471, che per certi versi va oltre a quanto vedranno gli utenti che sceglieranno di aggiornare subito il proprio PC a Windows 11. Infatti, come confermato dalla stessa Microsoft tramite il blog ufficiale di Windows, coloro che sono iscritti al canale Dev del programma Insider possono già scaricare questa build, ma non si tratta della stessa versione che dal 5 ottobre 2021 sarà disponibile "per tutti".

Più precisamente, il colosso di Redmond fa sapere che "alcuni fix relativi alle build Insider [...] potrebbero essere introdotti [...] dopo la disponibilità generale del 5 ottobre". Insomma, gli utenti del programma Insider che hanno deciso di entrare nel canale Dev dispongono già di alcune correzioni che non ci saranno invece nella release stabile. In ogni caso, non si tratta ovviamente di nulla di trascendentale, come potete ben immaginare.

Per il resto, è tutto pronto per il "grande giorno". Sicuramente avremo modo di tornare a trattare più nel dettaglio l'OS su queste pagine, ma per il momento potreste voler dare un'occhiata alla nostra anteprima del Microsoft Store legato a Windows 11.