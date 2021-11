Windows 11, Microsoft rilascia il fix per le feature 'rotte': come scaricarlo

In seguito alla conferma di Microsoft relativa ai problemi di Windows 11, torniamo sull'argomento per via di una buona notizia. Infatti, la società di Redmond ha ufficialmente rilasciato il fix per la questione dello strumento di cattura e non solo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, nonché come ufficializzato mediante il portale ufficiale di supporto di Microsoft, il 5 novembre 2021 è stato reso disponibile al download l'aggiornamento OOB KB5008295, che risolve di fatto un po' tutte le problematiche riscontrate dagli utenti che finora l'azienda di Satya Nadella non aveva ancora sistemato.

Più precisamente, si fa specifico riferimento allo strumento di cattura, nonché ai "grattacapi" legati alla modalità S di Windows 11. Inoltre, a quanto pare l'update coinvolge anche la tastiera virtuale, il pannello Emoji, la digitazione vocale, l'interfaccia utente IME e le app integrate Guida introduttiva e Suggerimenti. In parole povere, l'aggiornamento riguarda un po' tutte le feature legate alla scadenza del certificato digitale di Microsoft, che a partire dal 1 novembre 2021 ha causato diversi problemi per quel che riguarda Windows 11.

Ebbene, ora a quanto pare è tutto risolto. Per scaricare l'aggiornamento KB5008295, vi basta recarvi nella sezione delle Impostazioni legata a Windows Update. In alternativa, come indicato nel nostro approfondimento relativo agli aggiornamenti di Windows 11, potete procedere con l'installazione "manuale" mediante il sito Web Microsoft Update Catalog.

In ogni caso, è necessario un riavvio del PC affinché quest'ultimo venga correttamente aggiornato.