Windows 11, Microsoft rimuove i PC non supportati dal programma Insider

A poche ore dall'annuncio della data di lancio di Windows 11, arriva un'altra importante novità per quanto riguarda il nuovo sistema operativo di Microsoft. La società di Remond infatti sta rimuovendo i sistemi non supportati dal programma Insider.

Questa novità riguarda coloro che non soddisfano i requisiti minimi per l'installazione di Windows 11, i quali saranno costretti a tornare Windows 10 o dovranno fare in modo che il computer sia in grado di supportare il nuovo OS.

Come si può vedere nello screenshot publicato da BetaWiki, gli utenti interessati visualizzeranno un messaggio d'errore in Windows Update, che li informerà che il PC non rispetta i requisiti minimi per Windows 11 e per tanto non è eleggibile per partecipare al Windows Insider Program del sistema operativo.

Si tratta senza dubbio di una brutta notizia dal momento che nelle ultime settimane questa estensione delle maglie ha permesso a tutti di provare il nuovo OS di Microsoft: secondo quando riportato da XDA, i PC più recenti hanno registrato un tasso di stabilità del 99,8%, con pochissimi crash, mentre quelli più datati del 99,7%.

Qualche giorno fa intanto è emersa la notizia che Windows Update informerà gli utenti sulla compatibilità di Windows 11 attraverso un messaggio in cui saranno presenti tutte le informazioni del caso.