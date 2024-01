Windows 11, Microsoft rimuoverà una storica app: non si potrà nemmeno installare

Nello stesso giorno in cui Microsoft ha annunciato il nuovo pulsante Copilot per i PC, Microsoft ha annunciato che dalle prossime build di Windows 11 sarà rimossa una storica applicazione preinstallata sul proprio sistema operativo, che non si potrà nemmeno installare manualmente.

Si tratta di WordPad, i cui piani di dismissione sono stati comunicati nell’ultima build di Canary. Microsoft spiega che a partire dalla versione 26020 del sistema operativo, WordPad non sarà più presente in bundle con il sistema operativo, ma soprattutto non sarà possibile installarlo. “A partire da questa build, le app WordPad e People non verranno più installate dopo aver eseguito un'installazione pulita del sistema operativo. In futuro, WordPad verrà rimosso durante l'aggiornamento e non sarà reinstallabile. WordPad è una funzionalità di Windows obsoleta” si legge nella comunicazione.

WordPad era lo storico editor testuale di Microsoft, e rappresentava una versione molto basic del più popolare editor Word, che offre opzioni di personalizzazione del testo avanzate. Microsoft ovviamente vuole che gli utenti si abbonino a Microsoft 365 per accedere alla suite completa di produttività, ma è possibile comunque utilizzare Office Online gratuitamente per portare a termine gli stessi compiti.

Cosa ne pensate di questa decisione di Microsoft? Fatecelo sapere come sempre attraverso la sezione commenti.