Windows 11, Microsoft ha risolto un fastidioso problema con la connettività WiFi

Microsoft ha riconosciuto e risolto un problema che riguardava laconnettività WiFi su alcuni dispositivi basati su Windows 11. Il problema, causato dagli aggiornamenti KB5032288 e KB5033375, impediva ad alcuni adattatori WiFi di connettersi a determinate reti, in particolare quelle che utilizzavano l’autenticazione 802.1x.

Il bug era noto soprattutto in ambiente universitario, dove molti studenti avevano lamentato l’impossibilità a connettersi alle reti WiFi dai PC desktop dove era stato installato il recente aggiornamento sia su Windows 11 23H2 che 22H2. Il problema era talmente evidente che alcune università avevano diffuso comunicati stampa in cui spiegavano come fare per disinstallare l’aggiornamento che provocava il problema con il WiFi e quindi risolvere momentaneamente.

Il colosso di Redmond, secondo quanto emerso, ha implementato un fix KIK (Nown Issue Rollback) per risolvere il bug. L’aggiornamento dovrebbe essere distribuito automaticamente sui dispositivi consumer e su quelli aziendali nel corso delle prossime 24 ore. Probabile che Microsoft abbia adottato questo tipo di approccio per mettere al riparo i PC da eventuali problemi aggiuntivi.

In merito al bug di Windows 11 che installava automaticamente l’app HP Smart anche sui PC non HP, Microsoft ha pubblicato un troubleshooter tool direttamente sul proprio hub di supporto, a cui vi rimandiamo per tutti i dettagli del caso.