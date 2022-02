Windows 11: Microsoft ha finalmente risolto i rallentamenti agli SSD e agli Hard Disk

Lo scorso dicembre è stato scoperto un bug di Windows 11 relativo agli hard disk e agli SSD, che causava rallentamenti ai sistemi di storage, arrivando a ridurne la velocità addirittura del 50%. Dopo la scoperta del bug, Microsoft ha promesso che lo avrebbe risolto rapidamente, ma non sembra essere riuscita a farlo fino ad ora.

Molti fan speravano che il problema sarebbe stato risolto dai fix del Microsoft Patch Tuesday di gennaio, ma diversi device, anche dopo l'aggiornamento, hanno continuato a funzionare più lentamente del normale, portando gli utenti a speculare che Microsoft non avesse risolto adeguatamente il problema.

A rendere ancora più problematica la questione vi è il fatto che il bug, estesosi alla diversi utenti Windows 11 a dicembre, fosse in realtà già noto a Microsoft dallo scorso luglio, ovvero da almeno sette mesi a questa parte. Microsoft, in realtà, aveva inserito un fix al problema già nel changelog del Patch Tuesday di dicembre 2021, ma la soluzione proposta dal colosso di Redmond è sembrata non funzionare fin dall'inizio.

A quanto pare, però, la recente versione KB5008353 di Windows 11 sembra risolvere il bug, applicando un fix ai problemi con SSD e HDD per gli utenti iscritti al programma Insider. Dunque, i problemi di performance di tutti gli storage sembrano essere stati risolti dalla patch, nel cui changelog si può leggere, tra le altre cose, che Microsoft ha "risolto un problema di regressione delle performance che si manifestava quando l'utente abilitava l'Update Sequence Number (USN) journal".

Tra gli altri fix contenuti nella nuova versione di Windows troviamo la soluzione ad un bug di performance di Esplora File e la risoluzione di alcuni problemi noti della taskbar. Al momento, comunque, i fix sono disponibili solo per gli utenti Insider, mentre verranno resi disponibili per tutti a febbraio, con ogni probabilità durante il prossimo Patch Tuesday.