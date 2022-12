Windows 11, Microsoft spinge gli utenti Windows 10 ad aggiornare

In attesa degli aggiornamenti di Windows 11 previsti nel 2023, gli utenti sono tornati a discutere degli update rilasciati da Microsoft per via di una novità relativa a coloro che utilizzano ancora Windows 10.

Come riportato da Neowin e Gizchina, l'update KB5020683, arrivato a fine 2022, ha portato con sé anche una schermata in cui viene "consigliato caldamente" agli utenti Windows 10 di effettuare l'upgrade a Windows 11. D'altronde, ormai quest'ultima versione del sistema operativo di Microsoft è uscita da tempo e dunque è comprensibile che l'azienda di Redmond stia cercando di "spingere" in termini di adozione.

In ogni caso, ciò a cui si fa riferimento relativamente all'aggiornamento KB5020683 è una nuova schermata OOBE (Out of Box Experience), dunque si tratta di quelle indicazioni che usualmente compaiono all'avvio del computer. Microsoft sta in parole povere utilizzando questa possibilità per introdurre rapidamente le novità di Windows 11 agli utenti che dispongono ancora di Windows 10 e consigliare a questi ultimi di effettuare l'update.

Le versioni di Windows 10 che possono ottenere l'aggiornamento KB5020683 sono quelle 2004, 20H2, 21H1, 21H2 e 22H2. Inoltre, chiaramente, il PC coinvolto deve supportare i requisiti di Windows 11, altrimenti non sarà possibile proseguire con l'aggiornamento. Insomma, Microsoft sta comprensibilmente cercando di portare gradualmente sempre più utenti ad aggiornare il sistema operativo. In ogni caso, la fine del supporto di Windows 10 è fissata per il 14 ottobre 2025.