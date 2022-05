Windows 11, Microsoft stravolge il desktop: arriva la nuova barra di ricerca sul web

Una decina di giorni fa, Microsoft ci aveva avvisati che le prossime Build di Windows 11 avranno più bug: a quanto pare, infatti, le nuove versioni di Windows per gli Insider porteranno con sé diverse feature sperimentali in arrivo solo nel 2023 inoltrato per gli utenti non iscritti ai canali Dev e Beta di Microsoft.

Tra queste novità troviamo sicuramente la nuova app Design di Windows 11, che potrebbe sostituire Paint nei prossimi mesi. Oggi, però, Microsoft ha rilasciato la Preview Build 25120 di Windows 11, una delle poche disponibile anche per device con architettura ARM64, che porta con sé un'altra nuova funzione sperimentale.

La funzione viene chiamata da Microsoft "interactive content on the desktop" e, secondo l'azienda di Redmond è una "feature pensata per verificare che il nostro concept sia funzionale per gli utenti o che una nostra idea sia apprezzata dal pubblico". Nello specifico, la feature permetterà alla casa di Redmond di popolare il desktop di Windows 11 con degli elementi di UI simili ai widget, ma che non saranno posizionati nell'apposita schermata dedicata a questi ultimi.

Per esempio, installando la Build 25120 di Windows 11, vedrete subito una barra di ricerca sul web presente sul desktop, che potrà essere utilizzata per compiere ricerche in rete senza dover aprire un browser web. Non è chiaro, almeno per il momento, se le pagine aperte con le ricerche si caricheranno solo tramite Microsoft Edge o se sarà possibile modificare il browser di default per queste operazioni.

La feature, che potrebbe risultare molto interessante per diversi utenti, potrebbe anche infastidire altri iscritti al programma Insider, perciò può essere essere facilmente rimossa dal desktop con il menu contestuale che si apre cliccando con il tasto destro in qualsiasi punto di quest'ultimo. Al momento, comunque, non è detto che la nuova barra di ricerca verrà implementata su Windows 11 anche in versione stabile: al contrario, Microsoft vuole aspettare il feedback degli utenti prima di decidere se continuare i lavori sulla feature o meno.