Windows 11, Microsoft stuzzica gli utenti: 'non avete ancora visto niente'

La notizia di oggi è senza dubbio rappresentata dalla pubblicazione delle prime immagini di Windows 11, frutto di un file ISO trapelato su un forum cinese. Microsoft ha "approfittato" del clamore mediatico smosso dalle immagini per stuzzicare gli utenti in vista dell'evento del 24 Giugno.

Con un tweet pubblicato sull'account ufficiale Twitter di Windows, il colosso di Redmond ha affermato che "this is just the Start", con tanto di Start con il maiuscolo come riferimento al menù del sistema operativo. Il messaggio può essere riassunto con un generico "è solo l'inizio" o "non avete ancora visto niente", segno che nel corso del keynote in programma tra sette giorni saranno mostrate anche altre novità per l'OS che vanno oltre il puro aspetto grafico.

Altre informazioni trapelate in giornata odierna è emerso un rumor che vuole Microsoft pronta a proporre l'aggiornamento gratuito per Windows 11 per gli utenti Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10 sulla scia di quanto fatto con quest'ultimo.

Nessuna indicazione invece sulla data di lancio di Windows 11, ma i più informati riferiscono che la pubblicazione potrebbe avvenire già ad ottobre o novembre 2021, con la prima Insider Build che dovrebbe arrivare per gli iscritti al relativo programma beta già nei giorni o addirittura nelle ore successive alla presentazione.