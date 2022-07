Windows 11, Microsoft sta testando una nuova taskbar? C'è un indizio

Nonostante Microsoft abbia detto addio ai Major Update di Windows, portando il suo sistema operativo a dei cicli di sviluppo triennali, pare che l'azienda di Redmond stia continuando a lavorare ad una serie di piccoli aggiornamenti per Windows 11, questa volta focalizzati sulla taskbar.

Attenzione però: non si tratta, come auspicato da molti, del ritorno del drag-and-drop sulla taskbar, che anzi potrebbe arrivare solo con un futuro aggiornamento di Windows 11, il quale potrebbe essere il tanto atteso Windows 11 Sun Valley 2, o Windows 11 22H2. Allo stesso tempo, non aspettatevi nemmeno l'arrivo del nuovo menu contestuale promesso da Microsoft, anch'esso previsto con Sun Valley 2.

Tuttavia, in una recente versione di Windows il portale Windows Latest ha scoperto l'esistenza di due varianti diverse della taskbar, che sarebbero rispettivamente chiamate:

MicrosoftWindows.Client.Core_cw5n1h2txyewy

MicrosoftWindows.Client.39072097_cw5n1h2txyewy

In entrambi i casi, comunque, si tratterebbe di stili grafici diversi per la taskbar, che dovrebbero anche migliorarne l'interfaccia utente, come potete vedere dall'immagine presente in calce a questa notizia.

In particolare, la nuova interfaccia dovrebbe rendere più semplice selezionare un'app aperta quando si stano utilizzando diversi programmi, oppure quando la risoluzione del device o le dimensioni dello schermo sono molto ridotte. In questo modo, Microsoft punta alla riduzione del disordine presente sul desktop di Windows 11 e, nello specifico, sulla barra delle applicazioni.

La novità è un indizio del fatto che la taskbar di Windows 11 riceverà più attenzione nei prossimi mesi, anche se per il momento è improbabile che un restyling più ampio di quest'ultima arrivi prima di settembre o di ottobre. La stessa Microsoft, poi, ha spiegato che non intende ritoccare troppo quella che considera essere una delle "firme" di Windows 11.