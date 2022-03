Windows 11 migliora la taskbar con l'ultimo aggiornamento, ma non c'è il drag and drop

Dopo l'uscita dell'ultimo update di Windows 11, molti fan hanno iniziato a riscontrare dei problemi al menu Start del sistema operativo. Mentre Microsoft lavora ad un fix, l'azienda ha anche rilasciato una nuova Beta per Insider di Windows 11, la Build 22563, che introduce diverse nuove feature per il sistema del colosso di Redmond.

Per esempio, Microsoft ha migliorato ulteriormente la taskbar di Windows 11: benché il ritorno del drag and drop sia ancora lontano, la casa di Redmond ha introdotto un'opzione che permette agli utenti di controllare lo status di tutti i propri device Bluetooth direttamente dalla barra di sistema, connettendo e disconnettendo il PC da questi ultimi e verificando i loro livelli di batteria.

Microsoft ha anche implementato l'integrazione di OneDrive in Esplora File, poiché ora la pagina di accesso rapito mostra i contenuti di OneDrive, dei Download e di ogni altra posizione indicizzata dall'utente, che può così personalizzare il menu di accesso rapido nel modo che gli è più comodo. Inoltre, Esplora File mostrerà anche l'anteprima dei file non presenti in locale sul PC o sincronizzati nel cloud direttamente nella pagina di accesso rapido.

L'azienda di Redmond ha anche migliorato la gestione delle finestre delle app, soprattutto in multitasking, in modo da rendere più facile lo "snap" di due finestre una accanto all'altra. La funzione è stata integrata anzitutto in Microsoft Edge, che suggerisce alcune pagine recenti da aprire in modalità snap con la funzione detta "snap assist".

Infine, Microsoft ha introdotto diverse nuove Emoji sul proprio sistema operativo: purtroppo non si tratta delle emoji 3D per Windows 11 al centro dello "scandalo Emojigate, ma semplicemente delle nuove emoji dell'Unicode Consortium, che sono state annunciate a fine gennaio.