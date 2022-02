Windows 11 a misura di utente con questa nuova opzione di personalizzazione

Dopo l'annuncio dell'arrivo delle feature sperimentali su Windows 11 da parte di Microsoft, i fan si aspettano diverse novità dalla patch di febbraio 2022 del sistema operativo, che in effetti potrebbe portare con sé un importante redesign per Windows 11 e diverse nuove feature.

Tra queste nuove feature, Microsoft potrebbe lanciare anche gli sticker per il desktop, un'opzione di personalizzazione aggiuntiva per Windows 11. Il sistema operativo di Redmond, infatti, include al momento un ampio numero di possibilità di personalizzazione dell'UI e del design, modificando le apparenze estetiche di Windows senza per questo interferire con il suo funzionamento.

Per esempio, al momento Windows presenta la modalità diurna e quella notturna, che agiscono, in collaborazione con il design Mica Material, sul design di molti programmi ed app per il sistema operativo. Inoltre, dalle impostazioni è anche possibile modificare i colori secondari del sistema, o "accent colour", creando un'esperienza cromatica su misura per l'utente.

Gli sticker per desktop, dunque, si inseriscono in questa linea di personalizzazione, e potrebbero essere il secondo update estetico introdotto con la patch di febbraio, che dovrebbe anche introdurre il design Tabbed di Windows 11. Inoltre, Microsoft potrebbe anche modificare il design della taskbar di Windows 11 sempre con lo stesso aggiornamento.

Insieme agli sticker, Microsoft introdurrà l'app Sticker Editor nel sistema operativo: si tratta di un'app preinstallata che permetterà agli utenti di creare i propri adesivi e "incollarli" sul wallpaper del desktop. Il funzionamento dell'app dovrebbe essere identico a quello degli editor di sticker per Telegram e Whatsapp.

Le feature legate agli sticker potrebbero essere lanciate già a febbraio, ma è molto più probabile che dovremo attendere fino alla release di Windows 11 Sun Valley 2 il prossimo luglio. Intanto, come da tradizione, gli iscritti al canale Insider riceveranno con largo anticipo gli sticker, testandoli per settimane, se non per mesi, prima della loro uscita ufficiale.