Windows 11, la modalità scura farà rilassare gli utenti con un nuovo set di suoni

Mentre continua a rimanere aperta la questione Windows 11 e TPM 2.0, sul web sono emerse alcune informazioni molto interessanti sulla modalità scura del sistema operativo, che a quanto pare riprodurrà una serie di suoni per rilassare gli utenti mentre stanno al PC.

La scoperta era già trapelata in rete su alcune testate ed utenti, i quali inizialmente credevano si trattasse di uno scherzo o peggio di un bug del sistema operativo. Microsoft però parlando con BleepingComputer ha spiegato che non è così e che "i suoni di Windows 10 era nitidi, creati letteralmente con lunghezze d'onda taglienti. Con Windows 11, ci siamo concentrati sul rilassamento. Per fare questo, abbiamo dovuto rivalutare il nostro set sonoro per fare in modo che sia calmo anch'esso".

Microsoft ha paragonato questa transizione al lavoro svolto a livello di progettazione in Windows 11. Eleven rispetto a Ten non rappresenta una rivoluzione, ma se visto da vicino include un'ampia gamma di novità come gli angoli arrotondati.

La filosofia applicata ai suoni è stata adottata per "ammorbidire la sensazione generale dell'esperienza. I nuovi suoni hanno lunghezza d'onda molto più rotonda, e sono più morbidi. Avviseranno ed invieranno notifiche sonore agli utenti, ma senza essere travolgenti".

Le ultime Insider Preview di Windows 11 hanno fatto registrare qualche problema, ma a quanto pare sono già stati risolti.