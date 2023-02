Windows 11 Moment 2 in arrivo: l'atteso aggiornamento arriverà a marzo, per un leak

Ad un paio di settimane dal Patch Tuesday di febbraio per Windows 11, che con il suo update ha corretto svariate falle di sicurezza, un nuovo leak ci svela che presto il sistema operativo di Microsoft potrebbe ricevere l'aggiornamento a Windows 11 22H2 "Moment 2", con svariate nuove feature aggiuntive.

A riportare la notizia sono i colleghi di Windows Latest, che spiegano di aver ricevuto conferma da una fonte interna di Microsoft che l'aggiornamento "Moment 2" per Windows 11 22H2 è in arrivo nelle prossime settimane sia in versione beta che in versione stabile. Addirittura, il colosso di Redmond starebbe già preparando i suoi canali per il rollout dell'aggiornamento, che dunque sarebbe imminente.

In termini di tempo, l'aggiornamento arriverà nel mese di marzo per un numero limitato di device in automatico e per tutti coloro che desidereranno scaricarlo manualmente. Più tardi, tra fine aprile e inizio maggio, avrà inizio la release dell'update su scala più ampia, con un aggiornamento automatico previsto per tutti i PC compatibili.

L'aggiornamento dovrebbe portare con sé una serie di miglioramenti alla taskbar, tra cui il drag-and-drop tanto richiesto dai fan, la possibilità di modificare l'ordine delle icone mostrate al suo interno (nonché di rimuovere quelle di sistema nell'angolo in basso a destra) e quella di ridimensionare la barra stessa in base alle dimensioni dello schermo del PC o del tablet-PC utilizzato.

Tra le altre novità, invece, troviamo un rifacimento dei settaggi energetici nelle Impostazioni del PC, che sarà sicuramente utile per gli utenti su laptop, l'introduzione delle schede su Notepad, un pannello full-screen di widget di Windows e il supporto per alcuni widget terze parti, tra cui quello di Facebook. Infine, pare che anche lo strumento di cattura schermo di Windows 11 si rifarà il look, integrando anche la registrazione in video del desktop tra le sue feature, accanto alle istantanee di schermata.