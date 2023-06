Windows 11, Moment 3 in arrivo su tutti i PC a Luglio

A poche settimane dal lancio di Windows 11 Moment 3, avvenuto a fine Maggio, Microsoft avrebbe comunicato che l’aggiornamento arriverà su tutti i PC compatibili a brevissimo.

Il lancio più ampio dovrebbe avvenire con l’aggiornamento cumulativo di Luglio, il così detto “Patch Tuesday”, che sarà lanciato invia ufficiale il prossimo 11 Luglio 2023.

La notizia è stata riportata anche da Windows Latest, che in un articolo osserva che “abbiamo anche individuato dei riferimenti al Patch Tuesday di luglio 2023 con le novità di Moment 3 attivati per impostazione predefinita”.

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, l’aggiornamento 22H2 Moment 3 per Windows 11 include tantissime novità tra cui un nuovo pannello laterale peri widget con designa tre colonne: una per i widget e due per le notizie. Presente anche la possibilità di visualizzare direttamente nell’app Impostazioni lo spazio disponibile su OneDrive, oltre che il supporto audio al Bluetooth Low Energy.

Nelle scorse ore, Microsoft ha anche aggiornato la lista delle CPU supportate da Windows 11 22H2, includendo le ultime novità fronte AMD, Qualcomm ed Intel. Per tutti i dettagli però vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata, in cui sono presenti tutte le new entry della lista ed i link per verificare la compatibilità.