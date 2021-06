Windows 11 si mostra nei primi screenshot: nuovo menù Start e design rivisto

Come abbiamo avuto modo di raccontare, nella giornata di ieri è trapelata la prima build di Windows 11, il sistema operativo che Microsoft dovrebbe annunciare il 24 Giugno 2021 nel corso della conferenza già confermata, e nelle ore successive sono state pubblicate in rete tantissime nuove immagini dell'OS.

Come mostriamo nella galleria presente in calce, pubblicata dai colleghi di WindowsLatest, Windows 11 includerà un nuovo menù Start ed una veste rinnovata della barra applicazioni, ma non mancano i miglioramenti anche alle altre componenti del sistema operativo, che salta all'occhio principalmente per il nuovo design composto dai nuovi angoli arrotondati e nuovi giochi di ombre.

Microsoft a quanto pare si è soffermata sugli angoli arrotondati per dare al sistema operativo un aspetto più moderno e rendere l'interfaccia maggiormente pulita e morbida. WindowsLatest conferma che il colosso di Redmond ha abilitato gli angoli arrotondati ovunque: dal Pannello di Controllo al menù di Gestione dei Dispositivi, passando per la Gestione del Disco e le Impostazioni.

WindowsLatest sottolinea anche che tali screenshot provengono da una build ancora incompleta, che sicuramente sarà revisionata e modificata prima del lancio ufficiale. Tuttavia, le immagini in questione ci consentono comunque di buttare un primo sguardo alla new entry della famiglia Windows.