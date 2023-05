Windows 11 mostrerà presto più pubblicità: l'indicazione da alcuni screen

Microsoft a quanto pare vuole ampliare la presenza degli annunci pubblicitari in Windows 11. Secondo un nuovo screenshot pubblicato dall’utente Twitter Albacore, nelle recenti Insider Build dell’OS sarebbero presenti delle indicazioni che mostrano le intenzioni del gigante di Redmond di integrare più pubblicità nel sistema operativo.

Nella fattispecie, come si può vedere direttamente nello screenshot presente in calce, nella homepage del pannello Impostazioni presto dovrebbe iniziare a comparire un nuovo spazio dedicato agli annunci pubblicitari di Microsoft 365. Il banner chiede agli utenti non iscritti alla piattaforma di provare l’abbonamento, ed include anche un pulsante che se cliccato rimanda alla pagina che consente di dare il via alla prova gratuita.

Sotto l’annuncio pubblicitario è presente anche una sezione che mostra lo stato di archiviazione corrente per l’account OneDrive di ciascun utente, oltre che una sezione suggerimenti per proteggere i file memorizzati.

In un’altra versione dello stesso tab vengono anche mostrate le informazioni di archiviazione.

Allo stato attuale non è chiaro quando debutterà questa nuova versione del pannello, ma appare quanto mai chiaro che presto vedremo più pubblicità in Windows 11. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere tramite i commenti.

Nel weekend, intanto, sono emerse sempre più segnalazioni di alcuni bug riportati nell'ultimo aggiornamento di Windows 11, che porta il numero identificativo KB5025305.