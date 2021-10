Windows 11, vi mostriamo in anteprima il Microsoft Store italiano ufficiale

Dopo aver analizzato la questione relativa a quello che per certi versi si può definire il "primo tema ufficiale" per Windows 11, torniamo ad approfondire su queste pagine le novità legate al nuovo OS di Microsoft. Infatti, con qualche giorno d'anticipo rispetto al lancio, siamo riusciti a mettere le mani sul Microsoft Store relativo a Windows 11.

Va fatta una premessa: le immagini che potete vedere a corredo dell'articolo sono chiaramente relative a una versione preliminare del software, quindi ciò che visualizzerete a partire dal 5 ottobre 2021, ovvero dal giorno del lancio della versione stabile dell'OS, potrebbe essere leggermente diverso. Questo è il motivo della presenza della scritta "ANTEPRIMA" negli screenshot.

In ogni caso, il nuovo Microsoft Store presenta un design particolarmente rinnovato rispetto a quello di cui dispone attualmente lo store digitale su Windows 10. Infatti, il viola diventa il "colore predominante", ben abbinandosi al tema scuro di Windows 11. Inoltre, in linea generale, il look è più "futuristico" e le categorie sono state spostate sulla sinistra.

Microsoft da questo punto di vista ha deciso di semplificare tutto, rendendo il design per certi versi più "pulito": le categorie disponibili sono Home, App, Gioco e Film e TV, mentre in basso a sinistra non mancano anche i pulsanti Raccolta (per accedere a download e aggiornamenti delle app) e Guida.

Per il resto, sono ovviamente stati effettuati diversi altri "ritocchi", ad esempio per quel che concerne le pagine dedicate alle applicazioni. A tal proposito, la società di Redmond sta ponendo il focus sulle valutazioni degli utenti, che vengono messe in bella mostra. Insomma, Microsoft sta effettuando svariate modifiche al suo negozio digitale ufficiale.

Non ci resta che attendere il 5 ottobre 2021 per il lancio della versione stabile dell'OS. Nel frattempo, potreste voler dare un'occhiata al nostro approfondimento relativo alle 5 principali novità di Windows 11.