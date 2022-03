Windows 11, altro che Movie Maker: Clipchamp sarà l'app di editing video di Microsoft

Lo scorso settembre vi abbiamo parlato dell'acquisto di Clipchamp da parte di Microsoft, speculando che esso avrebbe potuto portare ad una nuova app di editing video per Windows 11. Pare che le indiscrezioni fossero fondate, perché Clipchamp è ora preinstallato su Windows 11 e viene gestito da Microsoft come una app "inbox".

Ciò significa, all'atto pratico, che ogni PC con Windows 11 avrà Clipchamp, che di fatto sostituirà l'ormai defunto Windows Movie Maker, garantendo opzioni di editing di base come il taglio dei video, il montaggio di questi ultimi, l'inserimento di transizioni e persino la ripresa di clip di varia durata direttamente dallo schermo del PC.

Clipchamp funziona su timeline, esattamente come programmi decisamente più professionali (e costosi) quali Adobe Premiere Pro, e fornisce agli utenti un'ampia libreria di transizioni, filtri, media stock e stili per creare video complessi mantenendo le operazioni di editing quanto più user-friendly possibile. Inoltre, Microsoft ha integrato in Clipchamp un generatore di sottotitolo text-to-speech gestito tramite l'IA e il cloud di Azure, che permette ai creatori di contenuti di effettuare dei voiceover e di tradurre i propri video in 70 lingue diverse.

Microsoft ha poi promesso la piena integrazione di Clipchamp con OneDrive per la sincronizzazione dei file in digitale e per la loro condivisione. Con questa mossa, Clipchamp diventa un'app pienamente integrata nell'ecosistema Microsoft: in futuro, se Microsoft volesse espandere le funzioni e le feature del programma, non è improbabile che Clipchamp possa essere utilizzato facilmente per riprendere sessioni di gaming su PC, Android e Xbox.

Intanto, Microsoft sta anche testando alcuni cambiamenti alla funzione di ricerca di Windows 11, che già dalla prossima settimana dovrebbe "mostrare i momenti più interessanti nel tempo", per esempio sottolineando le festività, gli anniversari e i compleanni. Potete dare un'occhiata alla nuova tab delle ricerche nell'immagine in calce. Intanto, Microsoft ha pubblicato gli aggiornamenti del Patch Tuesday di marzo per Windows 11, che comprendono miglioramenti alla taskbar e diversi fix di bug e vulnerabilità di sicurezza.