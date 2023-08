Windows 11 non è più compatibile con tante CPU Intel, ma non c'è nulla da temere

Dopo che Windows 11 ha detto addio a Cortana e l'assistente vocale di Microsoft si è presa il suo (meritato) pensionamento, il sistema operativo del colosso di Redmond si sta preparando a rimuovere la compatibilità con una lunga serie di CPU Intel. Fortunatamente, però, l'utenza consumer non ha nulla da temere.

Come ci spiega GizmoChina, l'ultimo aggiornamento alle CPU supportate da Windows 11 è avvenuto nel mese di giugno e ha portato con sé il supporto ufficiale per i processori Raptor Lake di Intel. Il 25 luglio scorso, però, un nuovo update pubblicato dalla stessa Microsoft ha rimosso tale supporto per una manciata di altre CPU del Team Blu.

In particolare, le componenti in questione non sono più compatibili con Windows 11 22H2, perciò tutti i PC che le montano non riceveranno più l'aggiornamento software con l'ultima versione del sistema operativo (ammesso ovviamente che non l'abbiano già installata, dal momento che Windows 11 22H2 è disponibile da mesi ormai). Tuttavia, le CPU restano pienamente compatibili con Windows 11 21H2.

La liste dei processori Intel non più compatibili con Windows 11 è la seguente:

Intel Xeon E-2104G

Intel Xeon E-2124

Intel Xeon E-2124G

Intel Xeon E-2126G

Intel Xeon E-2134

Intel Xeon E-2136

Intel Xeon E-2144G

Intel Xeon E-2146G

Intel Xeon E-2174G

Intel Xeon E-2176G

Intel Xeon E-2176M

Intel Xeon E-2186G

Intel Xeon E-2186M

Intel Xeon E-2224

Intel Xeon E-2224G

Intel Xeon E-2226G

Intel Xeon E-2226GE

Intel Xeon E-2234

Intel Xeon E-2236

Intel Xeon E-2244G

Intel Xeon E-2246G

Intel Xeon E-2254ME

Intel Xeon E-2254ML

Intel Xeon E-2274G

Intel Xeon E-2276G

Intel Xeon E-2276M

Intel Xeon E-2276ME

Intel Xeon E-2276ML

Intel Xeon E-2278G

Intel Xeon E-2278GE

Intel Xeon E-2278GEL

Intel Xeon E-2286G

Intel Xeon E-2286M

Intel Xeon E-2288G

Intel Xeon E-2314

Intel Xeon E-2324G

Intel Xeon E-2334

Intel Xeon E-2336

Intel Xeon E-2356G

Intel Xeon E-2374G

Intel Xeon E-2378

Intel Xeon E-2378G

Intel Xeon E-2386G

Intel Xeon E-2388G

Come potrete notare, si tratta di tutte le CPU Intel Xeon di ottava generazione, anche note come Coffee Lake. Ciò significa che, se siete utenti consumer, potete dormire sonni tranquilli: le CPU Xeon, infatti, vengono solitamente usate solamente per server e datacenter, e non certo per i PC che si trovano in case e uffici.

Addirittura, gli Intel Core desktop e laptop di ottava generazione restano pienamente supportati da Microsoft e dal suo sistema operativo più recente: ciò significa che il vostro PC, anche qualora fosse dotato di una CPU non proprio recentissima, potrà ricevere i nuovi aggiornamenti di Windows 11 senza incorrere in problemi di compatibilità (ammesso ovviamente che raggiunga tutti gli altri requisiti hardware).