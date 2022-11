Windows 11 ancora non convince: utenti crescono, ma Windows 10 regna ancora

Il calo delle vendite di PC evidenziato da Microsoft non fa sorridere l’azienda ma, se non altro, i dati registrati internamente confermano l’aumento dell’utilizzo di Windows su scala internazionale. Il problema è più un altro: Windows 11 continua a non convincere gli utenti, che invece prediligono ancora Windows 10 e Windows 7.

I dati raccolti da Statcounter, per quanto non ufficiali, indicano a una crescita costante dell’ultima iterazione del sistema operativo: dal grafico aggiornato a ottobre 2022 si nota il passaggio dallo 13,08% al 15,45% a partire dallo scorso agosto, come anche il lento calo di Windows 10 al 71,26%. Ciò che stupisce è il lentissimo calo di Windows 7, superato da Windows 11 solamente nel luglio 2022: a fine ottobre 2022 ancora contava una quota di mercato pari al 9,62 percento.

Considerato il rilascio di Windows 11 a inizio 2022, sembra che stia ingranando la marcia e prendendo velocità; ciononostante, la velocità di adozione rispetto alle iterazioni precedenti risulta alquanto lenta e, per vedere il sorpasso ai danni di Windows 10, potrebbero volerci anni. A influire su tutto ciò sono, ovviamente, i requisiti minimi imposti da Microsoft, ergo la necessità di una CPU recente e di un modulo di sicurezza TPM 2.0 installato sulla scheda madre. In altre parole, per operare su Windows 11 è obbligatorio possedere un computer lanciato negli ultimi anni e non un dispositivo anche di 4-5 anni fa, e cambiare hardware in un periodo storico in cui i prezzi continuano a salire non è affatto semplice.

Fortunatamente, coloro che vorranno restare su Windows 10 potranno farlo per altri tre anni: ricordiamo, difatti, che nell’ottobre 2025 Microsoft interromperà gli aggiornamenti per tale versione del sistema operativo, costringendo chiunque a completare il passaggio a Windows 11.

Lo scorso settembre, ricordiamo, è arrivato Windows 11 2022 Update.