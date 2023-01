Windows 11, non c'è pace: utenti segnalano bug con CPU AMD Ryzen

Mentre gli utenti attendono ancora il nuovo Blocco Note di Windows 11, sembra che il sistema operativo di casa Microsoft abbia iniziato a dare dei grattacapi ad alcuni PC. Nello specifico, l'aggiornamento del Patch Tuesday di dicembre di Windows 11 22H2 starebbe generando bug e malfunzionamenti sui PC con CPU AMD.

La situazione è piuttosto complessa, dal momento che, fino all'inizio di dicembre, proprio Windows 11 22H2 causava problemi alle GPU NVIDIA, i quali sono stati risolti proprio con l'aggiornamento di dicembre del sistema operativo. A quanto pare, dunque, l'update, oltre a migliorare la compatibilità con le GPU NVIDIA, ha portato con sé alcuni bug sui PC dotati di CPU AMD Ryzen.

In particolare, una serie di segnalazioni sul Feedback Hub di Microsoft e su Reddit sembrano indicare che Windows 11 KB5021255, ossia la versione del sistema operativo aggiornata dopo il Patch Tuesday di dicembre 2022, causerebbe freeze e rallentamenti alle CPU Ryzen di AMD. Per il momento, però, le segnalazioni non sembrano essere molte, indicando che forse il problema non riguarda tutte le CPU dell'azienda di Sunnyvale.

Gli utenti che hanno effettuato le segnalazioni parlano di un peggioramento delle performance in-game in molti videogiochi, con dei consistenti cali di FPS a confronto con il periodo pre-aggiornamento. Per il momento, comunque, né Microsoft né AMD hanno rilasciato dichiarazioni a riguardo, anche se un fix al problema potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Più in generale, numerosi sono stati i report di problemi di installazione dell'aggiornamento di dicembre 2022 e di errori generici apparsi appena dopo aver effettuato l'update, anche su PC dalle specifiche tecniche diversissime tra loro. Al momento, comunque, il consiglio per chiunque soffra di uno di questi problemi è quello di disinstallare manualmente l'ultimo aggiornamento, riportando il computer alle condizioni pre-Patch Tuesday.