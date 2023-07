Windows 11, quante novità con Moment 3: arriva un boost di performance nel gaming

Sono passati solo pochi giorni dal rilascio di Windows 11 Moment 3 da parte di Microsoft: il nuovo aggiornamento non porta certo con sé una pletora di feature aggiuntive per il sistema operativo, ma garantisce un importante boost delle performance nel gaming, riducendo in particolare lo stuttering.

Lo stuttering è un problema di renderizzazione dei frame dei videogiochi per PC, che porta ad un framerate piuttosto "ballerino" e instabile: non a caso, "to stutter" in inglese significa letteralmente "balbettare". A causa dello stuttering, le performance in-game sono molto inferiori a quelle teoricamente garantite dalla combinazione tra CPU e GPU alla base del PC e spesso sono dovute a malfunzionamenti della scheda video o della scheda madre.

Nel caso di Windows 11, invece, il problema starebbe da tutt'altra parte. Stando a quanto riporta Windows Latest citando uno sviluppatore del sistema operativo di Microsoft, "alcuni utenti noteranno una riduzione dello stuttering nelle sessioni di gaming quando utilizzano un mouse con un elevato report rate". Il miglioramento, ovviamente, fa parte delle ottimizzazioni della versione KB4028185 di Windows 11, lanciata come parte dell'aggiornamento Moment 3 del sistema operativo.

Sembra che, fino al rilascio di Windows 11 22H2 Moment 3, l'elevato report rate dei mouse creasse problemi con altri processi eseguiti in background, finendo per utilizzare una quantità eccessiva di risorse di sistema del PC, che così non potevano essere correttamente allocate alla generazione dei frame, causando lo stuttering su alcune configurazioni da gaming.

Microsoft ha dunque ottimizzato la gestione degli input da parte di mouse e tastiera, specie nel caso di prodotti con un report rate particolarmente elevato. Secondo lo sviluppatore, il "salto" in termini di performance garantito ai PC che prima soffrivano di stuttering sarà immediatamente visibile, riducendo praticamente a zero il problema.