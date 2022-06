Windows 11, la prima novità di Sun Valley 3: arrivano le cartelle per app e programmi

La stessa Microsoft ha confermato che Windows 11 Sun Valley 3 è in sviluppo meno di una settima fa. Oggi, incredibilmente, possiamo già dare un'occhiata ad una nuovissima feature in arrivo con l'aggiornamento 2023 del sistema operativo di Redmond, ovvero le cartelle di applicazioni sul desktop.

La feature, denominata "app folder for desktop" nelle versioni per Insider di Windows 11, permette di creare cartelle contenenti diverse app sul desktop, implementando un'ulteriore possibilità di personalizzazione e di organizzazione di quest'ultimo. La funzione è stata scovata da Windows Latest, che ha pubblicato anche l'immagine esplicativa che trovate in calce.

Come potete vedere dall'immagine, sul desktop appare una cartelle contenente quattro app social, ovvero Facebook, Instagram, Twitter e Reddit, che vengono riuniti in uno solo "slot" in modo da occupare uno spazio ridotto. Il design delle cartelle è molto simile a quello già utilizzato sui sistemi operativi mobili come iOS, mentre pare che i folder potranno essere rinominati e personalizzati dall'utente, esattamente come le tradizionali cartelle di Windows.

Al momento, comunque, la feature è attiva solo per gli utenti iscritti al Dev Channel: se volete dare un'occhiata alle nuove cartelle, insomma, dovrete anche scendere a compromessi con i bug di Windows 11 23H2, che a detta della stessa Microsoft saranno numerosi nelle versioni di prova per gli Insider almeno per qualche altro mese.

Come per ogni novità riservata agli insider, comunque, vi ricordiamo che le cartelle per app sul desktop potrebbero non arrivare mai agli utenti finali, fermandosi allo stadio beta in caso non fossero particolarmente apprezzate dagli utenti o causassero bug e problemi particolarmente gravi al sistema operativo.