Windows 11 vi occupa molta memoria RAM? Questa soluzione potrebbe fare al caso vostro

Da quando avete effettuato l’aggiornamento a Windows 11 avete notato un certo rallentamento del vostro PC a causa del consumo eccessivo di memoria RAM? Se sì, fortunatamente un ex dipendente Microsoft arriva in soccorso offrendo una soluzione che potrebbe fare al caso vostro. Di cosa si tratta?

Oltre ai rallentamenti a SSD e hard disk risolti con un nuovo aggiornamento di Windows 11, certi utenti hanno notato negli ultimi mesi un consumo notevole di RAM da alcuni processi di sistema, rendendo a volte impossibile l’utilizzo di dispositivi più datati o con una quantità ridotta di memoria in dotazione. Come si può fare, pertanto, per migliorare la situazione?

Secondo l'ex dipendente Microsoft Michael Niehaus, ripreso da Windows Latest, una soluzione sarebbe la disattivazione dell’icona di Microsoft Teams presente sulla barra delle applicazioni e rimuovere la scheda dedicata ai Widget, anch’essa salda alla barra centrale inferiore. Ciò è fattibile semplicemente con un tasto destro sulla barra stessa, aprendo poi le impostazioni e disattivando le voci Widget e Chat.

Com’è possibile che questo semplice accorgimento ci consenta di risparmiare RAM? La ragione è semplice: sia Chat che Widget attivano in background processi di Microsoft Edge WebView2, affinché al nostro primo click entrambe si aprano direttamente con i dati pronti per la visualizzazione. Come controprova, potrete provare ad attivare l’app Gestione attività per notare quanti processi Microsoft Edge WebView2 sono attivi e quanta memoria consumano.

Questa soluzione potrebbe non fare una differenza immediata, specialmente in quanto il vero “nemico” è sempre un’app più pesante o browser come Google Chrome. Ciononostante, potrebbe rivelarsi efficace durante l’esecuzione simultanea di altri processi prioritari.

Nel frattempo, Windows 11 ha ottenuto la Build 22543 sul Dev Channel.