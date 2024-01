Windows 11, oggi è il primo Patch Tuesday del 2024: avete già aggiornato?

Dopo l'eliminazione di WordPad da Windows 11 - una mossa decisamente controversa e poco apprezzata dai fan - è finalmente arrivato il momento di aggiornare nuovamente il sistema operativo di Microsoft. Il primo Patch Tuesday del 2024 per Windows 11 è arrivato: ecco cosa cambia per l'OS di Redmond!

L'aggiornamento, che porta Windows 11 alla versione KB5034123, può essere scaricato dal Microsoft Update Catalog o può essere installato automaticamente tramite Windows Update. Qualora doveste scegliere quest'ultima opzione, però, vi ricordiamo che potreste dover aspettare qualche ora o qualche giorno per ricevere l'update: il rollout, infatti, è una procedura graduale.

Tra le novità più importanti implementate da Microsoft (per il changelog completo vi rimandiamo al sito web di Microsoft) abbiamo l'implementazione della scorciatoia da tastiera ALT + TAB su Copilot, nonché il supporto per l'apertura di più istanze dell'app IA su schermi diversi del medesimo PC. Con la scorciatoia da tastiera ALT + TAB, invece, potrete passare da Copilot a qualsiasi altra app aperta sul computer, rendendo più semplici tutte le operazioni legate alla produttività in multitasking.

L'aggiornamento, inoltre, sembra introdurre Windows Spotlight come sfondo "di default" per il desktop. Per chi non lo sapesse, Spotlight era stato introdotto sul desktop di Windows 11 in versione beta già nel 2022, ma finora la feature non è mai arrivata per gli utenti con una release stabile. Sembra comunque che l'aggiornamento KB5034123 si limiti a preparare il terreno per la funzione, che potrebbe essere attivata solo per chi utilizza lo sfondo "di default" del desktop di Windows 11.

Infine, con la nuova versione di Windows sono state introdotte nuove notifiche legate all'account Microsoft con cui è stato effettuato il login al PC. Queste ultime riguarderanno, per esempio, i vostri piani di abbonamento e lo storage rimanente sul cloud, ma anche i backup dei vostri dispositivi su OneDrive.