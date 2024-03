Windows 11, oggi è il Patch Tuesday di marzo: cosa cambia con il nuovo aggiornamento?

L'ultima settimana non è stata delle migliori per il mondo dei PC Windows: dopo l'annuncio dell'addio alle app Android su Windows 11, infatti, molti fan di Microsoft hanno iniziato a criticare il colosso di Redmond. Intanto, puntuale come un orologio svizzero arriva l'aggiornamento di Windows 11 del Patch Tuesday di marzo 2024: ecco cosa cambia!

Come spiega Windows Latest, l'aggiornamento del Patch Tuesday di marzo 2024 porta Windows 11 alla versione KB5035853 e porta con sé una pletora di novità e di miglioramenti lato software. Certo, non si tratta di un major update alla pari di Windows 11 24H2, che introdurrà l'hotpatching e tante funzioni IA, ma stiamo pur sempre parlando di un aggiornamento sostanziale per molti PC.

Accanto a una pletora di bugfix e di patch di sicurezza, Windows 11 KB5035853 porta con sé il supporto per il trasferimento dati via USB a 80 Gbps, raddoppiando di fatto il bandwidth massimo finora garantito via USB dai PC Windows 11, che arrivava a 40 Gbps. In ogni caso, la velocità massima di trasferimento dati sarà raggiunta solo dai PC e dalle periferiche che supportano l'USB 4 o la connettività Thunderbolt.

Ci sono anche dei cambiamenti ai giochi installati via Microsoft Store: prima dell'aggiornamento di marzo 2024, infatti, poteva succedere che le app e i giochi scaricati dal Microsoft Store e installati su una memoria esterna o secondaria sparissero improvvisamente. Il problema è stato risolto dal colosso di Redmond proprio con Windows 11 KB5035853, anche se non è stato rivelato cosa lo causasse in precedenza.

Inoltre, migliora anche l'interazione tra PC Windows 11 e smartphone Android - per quanto possa sembrare paradossale dopo l'addio alle app Android su Windows della scorsa settimana. Dall'ultima release del sistema operativo, in particolare, diventa più semplice collegare via Bluetooth il telefono al PC: il processo, infatti, si potrà svolgere in un solo click dalla nuova pagina "Dispositivi Mobili" delle Impostazioni di sistema.



Per concludere, sarà possibile condividere immagini e screenshot dallo smartphone al PC e modificarle, ritagliarle e editarle direttamente dal computer con le apposite app di Microsoft: una novità che farà certamente la felicità degli appassionati di fotografia e dei content creator!

