Windows 11: d'ora in poi sarà più facile cambiare browser di default, ecco come

Microsoft Edge è un browser ancora molto controverso, nonostante i continui aggiornamenti da parte di Microsoft. In particolare, nelle scorse settimane è stata criticata la scelta da parte di Redmond di imporre l'apertura di alcune pagine web con Microsoft Edge, rafforzando il protocollo "microsoft-edge://" e bloccando app come EdgeDeflector.

Secondo alcuni utenti, Microsoft starebbe utilizzando questi cambiamenti, che alle volte rischiano di tradursi in un peggioramento dell'esperienza utente su Windows 11, per promuovere il proprio browser a discapito di quelli della concorrenza, in particolare Google Chrome.

Tuttavia, Microsoft sembra aver recepito il feedback negativo della community e pare aver deciso di tornare sui propri passi. Per esempio, la Build 22509 di Windows 11 facilita il cambio del browser predefinito, mentre finora per la modifica di Edge come browser di default era necessario un procedimento piuttosto complesso che abbiamo spiegato in una delle nostre guide per Windows 11.

Nella nuova build di Windows 11, per ora disponibile solo tramite Dev Channel agli iscritti al programma Windows Insider, appare l'opzione "Set default" direttamente nelle impostazioni, nella scheda "App di default" anche per il browser web. Quella relativa a Edge, comunque è solo una delle numerose novità della Build 22509 di Windows 11, con la quale Microsoft ha anche migliorato il menu Start del suo sistema operativo.

Va però fatto notare un piccolo neo nella nuova funzione di Default Apps: non è infatti possibile selezionare un browser di default per ogni tipo di file, ma è possibile solo indicare un browser diverso da Edge per le pagine .htm e .html. In altre parole, può accadere che, aprendo altri tipi di file che normalmente vi aspettereste di vedere sul vostro browser preferito (per esempio Google Chrome), sarete comunque reindirizzati a Microsoft Edge.