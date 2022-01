Windows 11 ottiene la Build 22543 nel Dev Channel: grandi novità in arrivo!

In attesa del primo importante update di Windows 11 per il 2022, ovverosia l’aggiornamento Sun Valley 2 o 2H22, gli sviluppatori di Redmond stanno lavorando sulle varie novità che debutteranno in tale contesto. Già oggi è possibile provarne alcune grazie alla Build 22543 di Windows 11 disponibile sul Dev Channel.

Coloro che sono iscritti al programma test dell’ultima iterazione del sistema operativo proposto dal colosso di Redmond potranno pertanto accedere alle seguenti novità, semplicemente ricercando gli ultimi aggiornamenti tramite Windows Update. Per l’esattezza, si tratterà della “Windows 11 Insider Preview 22543 (rs_prerelease)”.

Ma cosa porta con sé? Innanzitutto, si notano due modifiche principali: l'introduzione di nuove voci naturali per l'Assistente vocale di Windows e miglioramenti dell'interfaccia utente nel contesto di selezione dei layout delle finestre. Nel primo caso, le voci introdotte serviranno come strumento di navigazione sul Web, lettura e scrittura di e-mail e molto altro ancora; insomma, saranno utili al fine di ottimizzare l’esperienza d’uso. Al momento risulteranno però disponibile solamente in inglese-americano. La seconda novità, invece, consiste in un update al design per il ridimensionamento delle finestre delle app, tra cui nuove animazioni.

Allo stesso modo, Microsoft sta aggiornando il design dei controlli multimediali presenti nella schermata di blocco di Windows quando si riproduce musica con il Media Player stock o Microsoft Edge. Ora supporteranno, come da screenshot in calce alla notizia, anche i temi chiaro/scuro.

Infine, tra gli altri miglioramenti si notano un nuovo riquadro a comparsa che apparirà quando disattivi o riattivi chiamate tramite WIN + ALT + K, e nuovi aspetti nelle Impostazioni per le sezioni dedicate ai dischi e allo spazio di archiviazione.

Interessante notare, nel mentre, come Windows 11 abbia già una base d’utenza del 16,1%, contro l’8,6% di novembre 2021.