Windows 11, Paint riceverà un grande aggiornamento IA? Questi file lo suggeriscono

L'IA generativa di Paint su Windows 11 rappresenta un importantissimo passo avanti per l'editor di immagini di Microsoft, ma non è la sola novità in arrivo per il software preinstallato su Windows 11. Al contrario, sembra che presto Paint riceverà una funzione super-segreta che farà uso della NPU dei vostri PC.

A riportare la notizia è Windows Latest, che spiega che - dopo l'introduzione del supporto per DALL-E3 e dei livelli in Paint su Windows 11 - Microsoft si sta preparando a implementare una feature IA su Paint, la quale dovrebbe essere così potente da necessitare della Neural Processing Unit di un PC di nuova generazione per funzionare correttamente.

La presenza di una NPU è una delle caratteristiche hardware di ogni PC IA in arrivo nei prossimi mesi: i chip Meteor Lake di Intel e Ryzen 8000G di AMD, per esempio, sono entrambi dotati di una Neural Processing Unit per i carichi di lavoro dedicati all'IA. Microsoft, dunque, vuole trarre il massimo dal nuovo hardware: dopo aver promesso il monitoraggio delle NPU su Gestione Attività, l'azienda ha implementato, tra i file di Paint, un documento chiamato "NPUDetect.dll", che dovrebbe essere in grado di verificare se sul PC è montata una Neural Processing Unit. Sfortunatamente, per ora non è chiaro quali feature verranno "sbloccate" sui PC dotati di NPU.

Le possibilità, in tal senso, sono diverse: una è quella che l'IA generativa di Paint inizi a funzionare in locale sui PC abbastanza potenti da supportarla; un'altra, invece, è che Microsoft implementerà delle funzioni di editing avanzate mai viste prima e che sfrutteranno l'IA on-device sui PC compatibili. Per ora, però, non ci sono certezze a riguardo.

Ciò che sappiamo è che Microsoft sta lavorando alla funzione "Live Canvas", alla quale vengono fatti diversi riferimenti nel codice di Paint. Secondo Windows Latest, la funzione dovrebbe permettervi di generare degli sketch e dei disegni a partire dai dei semplici prompt testuali, ma anche in questo caso l'informazione è tutta da confermare. Con ogni probabilità, queste novità arriveranno insieme a Windows 11 24H2, che sarà rilasciato nella seconda metà del 2024.